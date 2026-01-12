Долина не отдала ключи от квартиры Лурье и улетела из России

Певица продолжает портить свою репутацию

Пока в Москве не стихают громкие обсуждения скандальной ситуации вокруг недвижимости, ранее принадлежавшей Ларисе Долиной, сама певица неожиданно решила взять паузу и уехать подальше от России. Сейчас звезда проводит отпуск в Абу-Даби вместе с родственницами.

Такое решение знаменитости выглядит достаточно странно, так как ситуация с элитным жилищем в Хамовниках остается нерешенной. По имеющейся информации, новая владелица дорогих "квадратов" Полина Лурье до сих пор не получила ключи, и официальная передача объекта вновь отложена.

В прессе пишут, что сдачу квартиры перенесли ориентировочно на 20 января. Предполагается, что к этому времени знаменитость соблаговолит вернуться из ОАЭ и сможет уделить внимание затянувшемуся вопросу.

Журналисты выяснили, что артистка остановилась на острове Саддият, выбрав роскошный отель Rixos Premium Saadiyat Island. Стоимость проживания там исчисляется сотнями тысяч рублей за сутки и в пиковые периоды может доходить до миллиона.

Отдых проходит в максимально комфортном формате. В распоряжении богатых гостей – частные пляжи, бассейны, спа-зоны, массажи, тренажерные залы и теннисные корты, а по вечерам вечеринки с диджеями. Питание также соответствует уровню курорта: морепродукты, изысканные японская и итальянская кухни входят в ежедневное меню.

Тем временем, вопрос с "главной сделкой года" так и не решен. Ранее адвокат певицы Мария Пухова сообщала, что представитель Лурье, Светлана Свириденко, отказалась подписывать акт приема-передачи из-за ошибки в дате документа. Теперь все ждут, когда знаменитость отдохнет и вернется в Россию.

