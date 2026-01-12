Долина не отдала ключи от квартиры Лурье и улетела из России

Новый скандал: Долина не отдала ключи от квартиры Лурье и сбежала из России
Лариса Долина. Фото: АГН Москва
Певица продолжает портить свою репутацию

Пока в Москве не стихают громкие обсуждения скандальной ситуации вокруг недвижимости, ранее принадлежавшей Ларисе Долиной, сама певица неожиданно решила взять паузу и уехать подальше от России. Сейчас звезда проводит отпуск в Абу-Даби вместе с родственницами.

Такое решение знаменитости выглядит достаточно странно, так как ситуация с элитным жилищем в Хамовниках остается нерешенной. По имеющейся информации, новая владелица дорогих "квадратов" Полина Лурье до сих пор не получила ключи, и официальная передача объекта вновь отложена.

В прессе пишут, что сдачу квартиры перенесли ориентировочно на 20 января. Предполагается, что к этому времени знаменитость соблаговолит вернуться из ОАЭ и сможет уделить внимание затянувшемуся вопросу.

Журналисты выяснили, что артистка остановилась на острове Саддият, выбрав роскошный отель Rixos Premium Saadiyat Island. Стоимость проживания там исчисляется сотнями тысяч рублей за сутки и в пиковые периоды может доходить до миллиона.

Отдых проходит в максимально комфортном формате. В распоряжении богатых гостей – частные пляжи, бассейны, спа-зоны, массажи, тренажерные залы и теннисные корты, а по вечерам вечеринки с диджеями. Питание также соответствует уровню курорта: морепродукты, изысканные японская и итальянская кухни входят в ежедневное меню.

Тем временем, вопрос с "главной сделкой года" так и не решен. Ранее адвокат певицы Мария Пухова сообщала, что представитель Лурье, Светлана Свириденко, отказалась подписывать акт приема-передачи из-за ошибки в дате документа. Теперь все ждут, когда знаменитость отдохнет и вернется в Россию.

Напомним, ранее известная певица назвала Долину посмешищем.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
По теме

Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Немцы начали массово оголяться и заговорили по-русски ради россиянок

Многие именитые мужчины обозначили свою позицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей