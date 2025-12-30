Рудченко заявил об угрозе отмены январского концерта Долиной из-за низких продаж

Жизнь знаменитости резко изменилась

Много десятилетий Лариса Долина считалась одной из самых влиятельных звезд на отечественной эстраде. Однако после грандиозного скандала с квартирой ее репутация была основательно подмочена. Теперь выясняется, что артистку ждет новый позорный провал.

Первый сольный концерт звезды в 2026 году оказался на грани срыва, и это может обернуться для певицы новым весьма болезненным ударом уже в самом начале года. Продюсер Павел Рудченко рассказал, что продажи идут настолько слабо, что на данный момент в зале куплено всего лишь 14 билетов.

Выступление запланировано на 27 января 2026 года, а цены на места стартуют примерно от 9,5 тысячи рублей и доходят до 18,5 тысячи. Эксперт по звездной тусовке объяснил, что если мероприятие не выходит в плюс и затраты не перекрываются, организаторы обычно не готовы работать в убыток и могут отменить концерт.

Он добавил, что интерес публики к сольным выступлениям Долиной заметно остыл, и, по его мнению, часть зрителей могла даже начать возвращать ранее купленные билеты. Продюсер также подчеркнул, что негативный фон вокруг артистки сейчас оказывает огромное влияние на ее жизнь, а восстановление доверия аудитории потребует немало времени. Так что проблема с востребованностью концертов может оставаться еще долго.

К слову, недавно психолог поставил Долиной неутешительный диагноз.