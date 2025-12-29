Психолог Хорс заявил об отсутствии эмпатии у Долиной

Звезде в итоге пришлось покинуть любимую квартиру

Выход новой песни Ларисы Долиной "Последнее прощай" спровоцировал неожиданную и довольно жесткую реакцию со стороны специалистов. Известный российский психолог Михаил Хорс усомнился в искренности эмоций, которые звезда транслирует в свежей композиции на фоне недавнего водворения из элитного жилища.

По мнению эксперта, драматичный настрой трека плохо сочетается с реальным поведением артистки. Психолог считает, что в сложившейся ситуации знаменитость продемонстрировала скорее холодное отношение к чувствам окружающих, чем глубокие личные переживания. Он отметил, что человек, которому трудно сопереживать другим, как правило, не склонен и к проживанию сильных, подлинных эмоций и внутри себя.

Эксперт также предположил, что релиз песни в такой момент может быть продиктован не душевным состоянием, а удобным поводом для привлечения внимания к новому материалу. По его версии, композиция стала частью удачного промо, а не отражением внутренней драмы исполнительницы.

Песня "Последнее прощай" появилась в тот самый день, когда знаменитость покидала квартиру, право на которую суд признал за Полиной Лурье. Хотя в тексте говорится о расставании с любимым человеком, многие слушатели увидели в строках символическое прощание не с чувствами, а с элитной недвижимостью.