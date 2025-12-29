Психолог Хорс заявил об отсутствии эмпатии у Долиной

Психолог поставил Долиной неутешительный диагноз
Лариса Долина. Фото: АГН "Москва"
Звезде в итоге пришлось покинуть любимую квартиру

Выход новой песни Ларисы Долиной "Последнее прощай" спровоцировал неожиданную и довольно жесткую реакцию со стороны специалистов. Известный российский психолог Михаил Хорс усомнился в искренности эмоций, которые звезда транслирует в свежей композиции на фоне недавнего водворения из элитного жилища.

По мнению эксперта, драматичный настрой трека плохо сочетается с реальным поведением артистки. Психолог считает, что в сложившейся ситуации знаменитость продемонстрировала скорее холодное отношение к чувствам окружающих, чем глубокие личные переживания. Он отметил, что человек, которому трудно сопереживать другим, как правило, не склонен и к проживанию сильных, подлинных эмоций и внутри себя.

Эксперт также предположил, что релиз песни в такой момент может быть продиктован не душевным состоянием, а удобным поводом для привлечения внимания к новому материалу. По его версии, композиция стала частью удачного промо, а не отражением внутренней драмы исполнительницы.

Песня "Последнее прощай" появилась в тот самый день, когда знаменитость покидала квартиру, право на которую суд признал за Полиной Лурье. Хотя в тексте говорится о расставании с любимым человеком, многие слушатели увидели в строках символическое прощание не с чувствами, а с элитной недвижимостью.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

Эстония втихую устроила подлую провокацию против России

Таллин движется в авангарде русофобской политики

Бежавшего в Европу экс-президента Киргизии лишили всех госнаград: что известно

Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей