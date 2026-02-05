Продюсер Тюрин осудил кумовство в деле Долиной

Поведение певицы вызвало общественное осуждение

Продюсер Вячеслав Тюрин резко высказался о громком скандале вокруг популярной исполнительницы Ларисы Долиной, назвав эту историю показательным и болезненным уроком для всех, кто по-прежнему верит в силу связей и кумовства. Он отметил, что подобные иллюзии давно не работают и могут обернуться крайне неприятными последствиями.

Скандал разгорелся после судебных разбирательств из-за квартиры Долиной. На фоне этой истории в соцсетях развернулась волна жесткой критики в адрес артистки.

Тюрин, в свою очередь, выразил уверенность, что эта история не отпугнет настоящих поклонников, и они продолжат ходить на концерты звезды. При этом он подчеркнул, что публичный статус всегда имеет и обратную сторону: общество внимательно следит за каждым шагом известного человека и готово жестко реагировать на любые его ошибки – стоит оступиться, и давление может стать беспощадным.

Продюсер также отметил, что произошедшее стало наглядным сигналом для тех, кто живет ощущением, будто "девяностые" так и не закончились. Он подчеркнул, что разговоры о "связях" всегда вызывают у него отторжение, а грандиозный скандал должен заставить многих пересмотреть свое отношение к подобным вещам.

"Так называемые кумовства – это ужасная и гниющая рана на теле нашей страны", – подчеркнул культурный деятель.

К слову, ранее в деле артистки произошел неожиданный поворот.