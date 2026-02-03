Директор Долиной сообщил, что певица сможет скоро купить квартиру

Долина может купить в скором времени новую квартиру
Фото: АГН Москва
Директор певицы заявил, что жилищный вопрос проблемой не станет

Лариса Долина в скором времени сможет решить проблему с квартирой, намекнул концертный директор артистки Сергей Пудовкин. 

"Уверен, что в ближайшем будущем Лариса Александровна постоянным образом решит тот самый квартирный вопрос", – туманно сообщил Пудовкин.

В настоящее время исполнительница, по его словам, активно работает и получает поддержку от родных. У Долиной есть дочь Ангелина, которая оказывает ей помощь в работе, а также 14-летняя внучка Александра, которую исполнительница очень любит.

После концерта в Домодедово Долина сообщила, что живет в арендованной квартире, так как средств на новое жилье у нее нет – однако артистка надеется заработать на новое жилье. По мнению продюсера Павла Рудченко, та легко может позволить себе квартиру, просто после пятикомнатного жилья в Хамовниках не желает снижать планку.

На слова Долиной отреагировал и Лев Лещенко, который нашел заявления коллеги странными. У народной артистки есть четырехэтажный дом в Подмосковье, недвижимость в элитном поселке Лапино и пара квартир в Прибалтике.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
