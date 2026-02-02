Журналисты вспомнили слова Лещенко об активах Долиной

Складывается впечатление, что артистка давит на жалость

Внимание к скандалившейся исполнительнице Ларисе Долиной снова усилилось после пронзительного признания о том, что сейчас ей приходится жить в съемной квартире. Артистка рассказала, что средств на покупку нового жилья у нее нет, поэтому она стала арендатором, хотя в будущем рассчитывает выкупить эту недвижимость. По ее словам, владельцы пошли навстречу и предложили достаточно лояльные условия. При этом раскрывать район проживания она не стала.

Отдельно знаменитость подчеркнула, что сильнее всего переживает не за себя, а за домашних питомцев. Вместе с ней в новую квартиру переехали кошки, для которых смена обстановки оказалась серьезным стрессом. Однако певица ни при каких обстоятельствах не готова расставаться со своими животными.

На фоне этих заявлений журналисты напомнили разоблачающие слова Льва Лещенко, прозвучавшие еще в декабре. Тогда он утверждал, что говорить о тяжелом жилищном положении коллеги, мягко говоря, странно. По его словам, у Долиной имеется четырехэтажный дом в Подмосковье, недвижимость в элитном поселке Лапино, а также несколько квартир в Прибалтике, где она периодически бывает. Он подчеркивал, что артистка вовсе не лишена крыши над головой.

Более того, пресса сообщила, что у певицы обнаружилось и еще одно жилье – небольшая двухкомнатная квартира в московском районе Лефортово. Таким образом, история о вынужденном съеме жилья выглядит несколько "притянутой за уши".

