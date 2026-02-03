Украинские мошенники выставили на продажу запись обмана Долиной – Mash

Злоумышленники вставили свои пять копеек

Скандал вокруг имени российской певицы Ларисы Долиной не утихает. В прессе появилась информация о том, что неожиданно активизировались украинские мошенники, которые, как они утверждают, и обманули звезду.

Сообщается, что неизвестные предлагают приобрести многочасовую аудиозапись телефонного мошенничества, жертвой которого стала певица. Речь идет о шестичасовом разговоре, который злоумышленники пытаются превратить в товар.

Стоимость этой записи достигает внушительных сумм – от 580 до 850 тысяч рублей, а расчеты предлагается проводить исключительно в криптовалюте. Предполагается, что за продажей стоят мошенники, действующие с территории Украины. В качестве подтверждения своих слов они выложили короткий фрагмент записи, где слышен сам разговор.

На нем женщине, голос которой похож на голос Долиной, позвонил человек, представившийся сотрудником спецслужб. Он убеждал ее, что телефон якобы находится под угрозой прослушки, и настаивал на установке специального приложения для "защиты". Далее разговор плавно сводился к необходимости срочно перевести деньги и выполнить ряд действий, не привлекая посторонних.

Из опубликованного фрагмента следует, что жертва, поверив в происходящее, старалась обеспечить полную конфиденциальность бесед с подставным правоохранителем. Она специально скрывалась от посторонних и уединялась там, где никого нет.

