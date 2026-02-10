Нутрициолог объяснила, к чему может привести одноразовое питание Алины Загитовой

Нутрициолог объяснила, что не так с одноразовым питанием Алины Загитовой
Фото: соцсети
Без достатка в белках, углеводах и жирах организм начинает перерабатывать собственные клетки

Алина Загитова признается, что питается один раз в сутки – олимпийская чемпионка пользуется доставкой и практически не готовит, ни имея на это ни сил, ни времени. Перекусы спортсменка исключает: говорит, что они "остаются на боках и животе".

По словам терапевта, нутрициолога Ларисы Ростовой, для нормального функционирования организму требуется трехразовое питание – с соблюдением баланса между белками, жирами и углеводами. От одной гречки толку не будет. 

Белок, напоминает Ростова – строительный материал. А углеводы являются топливом, отсутствие которого сказывается на психоэмоциональном состоянии. Жиров также не стоит бояться: из холестерина строятся практически все гормоны в организме. Без них, отметила специалист, "нельзя было бы мальчика отличить от девочки". И без достаточного количества жиров, белков и углеводов организм будет перерабатывать собственные клетки.

Попытка получить всю норму веществ за один раз создает нагрузку на пищеварительную систему и общее состояние здоровье, отмечает медик – пища будет в этот момент потребляться в чрезмерном количестве.

"Если вы, допустим, едите как птичка один листочек салата, то в организме будут вырабатываться гормоны грелин и лептин, которые смотрят, наелись вы или нет. Поэтому, если объем пищи маленький, то организм будет требовать пищу снова и снова", – сообщила для udm.aif.ru Ростова.

Ранее Загитова рассказала, от чего сгорает от стыда перед родителями.

Источник: udm.aif.ru ✓ Надежный источник

