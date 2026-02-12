Ученые из США раскрыли серьезную опасность кето-диеты

Ученые из США раскрыли серьезную опасность кето-диеты
Фото: freepik.com
Без консультаций с врачом такой способ похудеть категорически не рекомендуется

Ученые Пенсильванского университета раскрыли, что диеты с высоким содержанием жиров, включая кето-диету, могут оказаться для печени и обмена веществ вреднее, чем питание с преобладанием доли углеводов. 

Так, в ходе эксперимента, который длился четыре месяца, ученые разделили испытуемых мышей на четыре группы. Каждая из них питалась с различным рационом: с высокоуглеводным, высокожировым, кетогенным (менее 1% углеводов, 81% жиров). Контрольная группа была на стандартном цельнозерновом корме.

У мышей с нормальным весом кето-диета спровоцировала двукратное увеличение массы тела со сниженной толерантностью к глюкозе, рост триглицеридов, системное воспаление и жировую инфильтрацию печени, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Рацион с высоким содержанием жиров также привел к ожирению и нарушениям метаболизма. У группы мышей с высокоуглеводной диетой таких последствий не было. Хотя лучшие показатели были у контрольной группы.

Многих кето-диета привлекает как способ сбросить вес. Однако полученная в ходе исследования информация показывает, что она может стать реальной угрозой для печени, если подобным рационом пользовать некорректно. Авторы подчеркивают, что подобный режим питания можно рассматривать исключительно при строгом соблюдении врача.

Источник: Science Direct ✓ Надежный источник
