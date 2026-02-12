Ученые из США раскрыли серьезную опасность кето-диеты

Без консультаций с врачом такой способ похудеть категорически не рекомендуется

Ученые Пенсильванского университета раскрыли, что диеты с высоким содержанием жиров, включая кето-диету, могут оказаться для печени и обмена веществ вреднее, чем питание с преобладанием доли углеводов.

Так, в ходе эксперимента, который длился четыре месяца, ученые разделили испытуемых мышей на четыре группы. Каждая из них питалась с различным рационом: с высокоуглеводным, высокожировым, кетогенным (менее 1% углеводов, 81% жиров). Контрольная группа была на стандартном цельнозерновом корме.

У мышей с нормальным весом кето-диета спровоцировала двукратное увеличение массы тела со сниженной толерантностью к глюкозе, рост триглицеридов, системное воспаление и жировую инфильтрацию печени, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Рацион с высоким содержанием жиров также привел к ожирению и нарушениям метаболизма. У группы мышей с высокоуглеводной диетой таких последствий не было. Хотя лучшие показатели были у контрольной группы.

Многих кето-диета привлекает как способ сбросить вес. Однако полученная в ходе исследования информация показывает, что она может стать реальной угрозой для печени, если подобным рационом пользовать некорректно. Авторы подчеркивают, что подобный режим питания можно рассматривать исключительно при строгом соблюдении врача.