Медик назвала самый ценный овощ для мужского здоровья

Фото: freepik.com
В зимний сезон он содержит меньше витаминов, однако отказываться от такого продукта не стоит

Помидоры чрезвычайно полезны для организма, отметила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. В них содержатся фосфор, кальций и другие микроэлементы, которые благотворно влияют на все системы организма. А самый ценный компонент – ликопин, которые также улучшает мужское здоровье, указала медик в беседе с ОСН. 

Ликопин – каротиноидный пигмент, благодаря которому помидоры имеют красный цвет. Он замедляет атеросклеротические процессы в организме, защищая клетки от повреждающих факторов и снижая риски онкологии.

А еще ликопин способствует инфекционной протекции, снижая окислительный процесс и поддерживая иммунный статус, отмечает портал "Ридлайф.ру".

При этом эксперты предупреждают, то зимой помидоры не так полезны, как в теплый сезон. Ведь мы потребляем в основном плоды тепличного происхождения. Поэтому зимние помидоры уступают по наполнению летним. Однако и при полном, и при частичном отказе от помидоров будут потери для организма.

Впрочем, ликопин содержится и в краснокочанной капусте, и в болгарских перцах, которые можно использовать как замену подорожавшим помидорам, указывают эксперты.

