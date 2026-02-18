Американские эксперты внимательно следят за российскими успехами

Американское издание The National Interest обратило внимание на мощную российскую ракетную систему С-400 "Триумф", подчеркнув ее значимость и влияние на текущую военно-политическую ситуацию. Обозреватель Харрисон Касс отметил, что этот комплекс продолжает демонстрировать высокую эффективность и остается серьезным фактором давления для западной военной коалиции и Незалежной.

"Триумф" – настоящая головная боль для НАТО (…) Он доставил Украине немало проблем", – указано в материале.

В публикации говорится, что С-400 стал для Североатлантического альянса настоящей головной болью, а для украинской стороны – источником больших проблем. Аналитик отметил, что комплекс по-прежнему способен надежно выполнять задачи противовоздушной обороны и заметно осложняет действия противника.

Касс указывает, что "Триумф" представляет собой интегрированную систему, рассчитанную на лишение соперника преимущества в воздухе на весьма обширных территориях. Среди ключевых преимуществ он выделяет дальность обнаружения целей, широкий спектр ракет, мобильность и даже психологический эффект, который система оказывает на потенциального противника.

Более того, в стратегическом плане комплекс стал символом российского влияния на мировом рынке вооружений и серьезно усложняет планирование операций западной авиации, вынуждая ее тратить дополнительные ресурсы на попытки нейтрализации этой угрозы.

