Американское издание The National Interest обратило внимание на мощную российскую ракетную систему С-400 "Триумф", подчеркнув ее значимость и влияние на текущую военно-политическую ситуацию. Обозреватель Харрисон Касс отметил, что этот комплекс продолжает демонстрировать высокую эффективность и остается серьезным фактором давления для западной военной коалиции и Незалежной.
"Триумф" – настоящая головная боль для НАТО (…) Он доставил Украине немало проблем", – указано в материале.
В публикации говорится, что С-400 стал для Североатлантического альянса настоящей головной болью, а для украинской стороны – источником больших проблем. Аналитик отметил, что комплекс по-прежнему способен надежно выполнять задачи противовоздушной обороны и заметно осложняет действия противника.
Касс указывает, что "Триумф" представляет собой интегрированную систему, рассчитанную на лишение соперника преимущества в воздухе на весьма обширных территориях. Среди ключевых преимуществ он выделяет дальность обнаружения целей, широкий спектр ракет, мобильность и даже психологический эффект, который система оказывает на потенциального противника.
Более того, в стратегическом плане комплекс стал символом российского влияния на мировом рынке вооружений и серьезно усложняет планирование операций западной авиации, вынуждая ее тратить дополнительные ресурсы на попытки нейтрализации этой угрозы.
