Ситуация выходит из-под контроля

Популярное в Британии издание Spectator обратило внимание на стремительно меняющуюся политическую обстановку вокруг Владимира Зеленского. По оценке западных аналитиков, у киевского верховода остается все меньше возможностей для маневра в рамках возможных переговоров по урегулированию затянувшейся конфликтной ситуации.

В публикации говорится, что в киевских политических кругах ходят разговоры о том, что некоторые влиятельные фигуры, включая Давида Арахамию, Рустема Умерова и других власть имущих, могут оказаться более склонными к компромиссу с Москвой, чем сам Зеленский. При этом остается неясным, идет ли речь о реальном расколе в верхушке власти или о тонкой тактической игре. Однако в статье подчеркивается, что пространство для действий у главы Незалежной сокращается с каждым днем.

"Очевидно, что пространство для маневра у Зеленского сужается с каждым днем", – указано в материале.

Отмечается также, что позиции бывшего комика внутри страны постепенно ослабевают. Поддержка снижается на фоне коррупционных скандалов, влияние на парламент уже не выглядит таким прочным, как раньше, а история с задержанием бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке покинуть страну стала, по мнению обозревателей, еще одним ударом по репутации главы государства.

Дополнительным фактором давления, как пишет Spectator, становятся контакты между Москвой и Вашингтоном, которые Киев вынужден учитывать. В итоге Незалежная постепенно оказывается в положении, при котором она будет вынуждена идти на уступки.

