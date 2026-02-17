Ценные истребители решили перебросить

РФ перебрасывает истребители пятого поколения Су-57 к китайской границе. Фактором стал украинский конфликт, пишет обозреватель The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Вероятно, речь идет о базе на Дальнем Востоке – максимально удаленной в географическом отношении от боевых действий на Украине. Автор ссылается на снимки, которые недавно обсуждали в Сети – они сделаны со спутника. На снимках, утверждает Сучиу – российские самолеты Су-57, которые были замечены на дальневосточной базе.

По словам автора, истребители могут находиться в регионе для модернизации – либо были отправлены туда на проведение испытаний.

"Иное возможное объяснение – Россия стремится защитить ценные Су-57 от Украины", – делает предположение автор.

Ранее в РФ опубликовали кадры с новейшим истребителем пятого поколения с ракетами Х-58УШКЭ для ударных операций – противорадиолокационные ракеты пятого поколения для поражения РЭБ противника. В медиа обратили внимание на дальность поражения в 250 км – что дополняет крайне высокую продолжительность полета.