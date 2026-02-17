Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
РФ перебрасывает истребители пятого поколения Су-57 к китайской границе. Фактором стал украинский конфликт, пишет обозреватель The National Interest (TNI) Питер Сучиу.
Вероятно, речь идет о базе на Дальнем Востоке – максимально удаленной в географическом отношении от боевых действий на Украине. Автор ссылается на снимки, которые недавно обсуждали в Сети – они сделаны со спутника. На снимках, утверждает Сучиу – российские самолеты Су-57, которые были замечены на дальневосточной базе.
По словам автора, истребители могут находиться в регионе для модернизации – либо были отправлены туда на проведение испытаний.
"Иное возможное объяснение – Россия стремится защитить ценные Су-57 от Украины", – делает предположение автор.
Ранее в РФ опубликовали кадры с новейшим истребителем пятого поколения с ракетами Х-58УШКЭ для ударных операций – противорадиолокационные ракеты пятого поколения для поражения РЭБ противника. В медиа обратили внимание на дальность поражения в 250 км – что дополняет крайне высокую продолжительность полета.
Французские власти пересмотрели свою позицию
Бывший комик понимает, к чему идет дело