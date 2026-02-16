Европейский ВПК намерен избавиться от цифрового гнета производителя из Америки

Глава Минобороны Нидерландов Гийс Тёйнман заявил, что для истребителей F-35 необходимо программное обеспечение, которое будет работать независимо от американцев. На BNR Nieuwsradio Podcast он уточнил, что ЕС намерен в ближайшие полтора-два года заняться решением проблемы.

"Не только в Нидерландах. Мы всерьез возьмемся за это вместе с Норвегией, а позднее – и с Польшей. Вот тогда и увидим, покажут ли американцы свое истинное лицо. Скажу о том, чего не следовало бы говорить никогда: F-35 можно взломать так же, как и ваш iPhone", – высказался министр.

Тёйнман уточнил, что больше не намерен делать никаких заявлений на этот счет.

По данным Newsweek, европейские государства намерены избавиться от зависимости Штатов в поставках истребителей. Так, отставной командир авиации британских ВВС Эндрю Кертис говорил, что при текущем уровне пилот не сможет использовать самолет таким образом, который не устроит поставщика – возможности будут ограничены.

В США тем временем тревожно оценивают возможные поставки Су-57 в страны Ближнего Востока: по оценкам MWM, успешные поставки российских истребителей перекроют региональный военный баланс в воздухе и лишат крупных игроков прежних преимуществ. Реальным обладателем самолетов пятого поколения на Ближнем Востоке пока остается только Израиль.