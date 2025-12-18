Эксперт рассказал, как Россия отреагирует на отказ Турции от С-400

На отношениях двух стран это не отразится, убежден спикер

Возможное решение Анкары отказаться от поставленных ранее Россией зенитно-ракетных систем С-400 не окажет ощутимого влияния на отношения двух стран. Такого мнения придерживается военный эксперт Иван Коновалов.

Эксперт напомнил, что обе страны занимают "очень серьезную роль" в Черном море. Именно этот фактор сыграет свою роль и перевесит даже решение Турции по дальнейшему использованию С-400. Турецкие партнеры, указывает аналитик, достаточно понятны.

Закупая американские многофункциональные истребители "пятого поколения" F-35, указал Коновалов, турецкая сторона реализует собственные национальные интересы. Эти же самолеты состоят на вооружении у остальных стран НАТО. Поэтому и к подобной сделке необходимо отнестись достаточно спокойно.

Турция ведет с РФ переговоры по возврату ЗРК С-400, приобретенных в 2017-м. Однако системы не используются из-за противодействия, которое исходит от партнеров Анкары по НАТО.

Вопрос, писал ранее Bloomberg, стал одним из предметов обсуждения на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде. Благодаря этой сделке Анкара надеется улучшить отношения с США и получить разрешение на приобретение F-35 (Штаты заблокировали для Турции поставки из-за ранней покупки С-400).