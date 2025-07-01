NI: Индия не сможет купить истребители F-35 из-за сделки с Россией

Индия столкнулась с неожиданной проблемой из-за сделки с Россией
Фото: unsplash.com
Партнерство между странами мешает Вашингтону реализовать свои планы

После вступления Дональда Трампа в должность президента США выразили намерение увеличить военные продажи в Индию. К примеру, договориться от приобретении истребителей F-35. Однако из-за сделки индийской армии с Россией планы могут претерпеть провал.

Как известно, солдаты Индии уже приступили к использованию российских систем ПВО C-400 "Триумф". Вашингтон и руководство НАТО, в свою очередь, указывают, что комплексы несовместимы с западными истребителями. Ранее из-за этого в покупке F-35 отказали Турции, поскольку опасались, что совместное использование вооружения поставит под угрозу будущую безопасность самолетов.

"Принятие Индией С-400 осложнило ее отношения с Вашингтоном. В марте 2021 года тогдашний министр обороны Ллойд Остин предупредил министра обороны Индии Раджнатха Сингха, что Нью-Дели может столкнуться с последствиями из-за покупки российской системы ПВО С-400", – указано в статье NI.

Вместо этого индийская армия может задуматься о заключении новой сделки с Россией. Известно, что Индия остается крупнейшим покупателем российской военной техники, несмотря на усилия Нью-Дели по увеличению внутреннего производства вооружений и попытки Запада отговорить страны Глобального Юга от ведения бизнеса с Кремлем. 

Источник: The National Interest

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