TNI: Турция может продать России комплексы С-400

Турцию заподозрили в военной помощи России
Фото: Mil.ru / wikimedia.org
Сотрудничество может быть выгодно обеим странам

Турецкие власти, по сообщениям источников, ведут переговоры с Россией по продаже комплексов C-400, которые страна ранее закупила для создания отечественной системы ПВО "Стальной купол". "Триумфы" так и не были поставлены на вооружение национальной турецкой армии из-за политических аспектов.

По данным осведомителей, стороны пытаются договориться о передаче или продаже комплексов, которые в перспективе будут использоваться в украинском конфликте. Анкару это ставит в уязвимое положение, поскольку в такой ситуации она окажет военную помощь Москве – поэтому обсуждения носят тайный характер.

"В настоящее время у российских вооруженных сил нет свободных С-400. Покупка турецких систем, которые фактически хранились на складе с момента прибытия в Турцию в 2017 году, могла бы позволить России быстро перевооружить свои силы", – указывают обозреватели.

При этом источники в турецком правительстве утверждают, что никаких переговоров по передаче или продаже российских С-400 не идет. В Анкаре также отметили, что не понимают, откуда могли появиться такие сведения. Тем не менее, по мнению аналитиков, из-за сохранения близких связей между Россией и Турцией сделка будет заключена – это лишь вопрос денег.

Источник: The National Interest

