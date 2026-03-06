Сергей Аморалов из "Отпетых мошенников" прокомментировал смерть супруги

"Маши больше нет": звезда "Отпетых мошенников" раздавлен смертью супруги
Фото: freepik.com
Певец не стал открывать дверь журналистам

Мария Эдельвейс скончалась 1 марта, однако о трагедии стало известно лишь несколько дней спустя. В конце февраля Сергей Аморалов привез супругу в больницу – врачи сделали все для спасения женщины, однако у той отказали почки.

Экс-продюсер "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина знала Марию еще до ее замужества со звездой "Отпетых мошенников". В основном, говорит она, Мария сидела дома и была затворницей. 

Когда умер бывший участник отпетых Том Хаос (Вячеслав Зинуров), Мария позвонила супруге другого участника "Отпетых" – Виктории, жене Игоря Богомазова.

"Передавала предложение Сергея, который у всех в телефонах уже был заблокирован, оплатить похороны Славы. "Спасибо, не надо!" – ответили ей...", – вспоминает Олеся.

У Марии, говорит она, в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. Потребовалась даже пересадка почки. Однако операция, кажется, оказалась неудачной, говорит она. 

Убитый горем певец не желает ни с кем общаться. Коллеги из ТВ решили зачем-то послать съемочную группу домой к Сергею. Тот, естественно, не стал открывать.

"Да, Маши больше нет", – сказал он им и захлопнул перед ними дверь", – поделилась Олеся с "ЭГ".

Известно, что Сергей лично доставил жену в больницу, надеясь, что медики смогут стабилизировать ее состояние. Однако спасти пациентку, несмотря на все предпринятые меры, не удалось. Мария скончалась 1 марта.

Источник: "ЭГ" ✓ Надежный источник

