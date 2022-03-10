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10 марта в Подмосковье скончался экс-солист группы "Отпетые мошенники", исполнитель множества хитов Вячеслав Зинуров, известный по псевдониму Том Хаос. Об этом стало известно от концертного директора коллектива Линара Сафиуллина.
О причинах смерти артиста ничего не говорится. Менеджер сообщил, что родные покойного не разрешили ему распространять данную информацию. Единственное, о чем сказал собеседник – Зинуров ушел из жизни в своем доме в Подмосковье. О том, где и когда будут прощаться с артистом, также пока неизвестно.
Группа "Отпетые мошенники" образовалась в 1996 году и долгое время пользовалась огромной популярностью. Некоторые песни до сих пор активно слушаются, на них делают каверы и используют в сериалах. Вячеслав Зинуров покинул коллектив в 2021 году, однако он запомнился именно по огромному количеству хитов группы. Самыми популярными треками являются "Девушки бывают разные", "Люби меня, люби", "Моя звезда", "Бросай курить".
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