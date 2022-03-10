Известный продюсер резко высказался в адрес певца

Сергей Лазарев подвергся целому шквалу критики после высказываний о ситуации на Украине. Среди тех, кто негативно отозвался о певце, оказался бывший продюсер группы Smash!! Леонид Дзюник.

Мужчина заявил, что не любит Сергея Лазарева и не может забыть ему ситуации, связанные с агрессией в сторону России.

"То он кричал, что Крым – это Украина, а теперь он стыдится, что он в России. Психопат!" – резко высказался продюсер.

Помимо этого, Дзюник вспомнил ситуацию со съемок шоу "Ну-ка, все вместе!". Тогда один из членов жюри Симон Осиашвили не встал во время выступления на английском языке, сказав, что хочет петь на русском. После этого Сергей Лазарев очень эмоционально отреагировал на данное заявление и призвал исполнителей ориентироваться на Запад.

Продюсер добавил, что Сергея Лазарева дважды отправляли на "Евровидение", позволив ему защищать честь России, а он теперь стесняется того, что является русским. Леонид Дзюник подытожил, что не виноват в том, что не любит певца.

Из-за высказываний Лазарева пострадал его гастрольный график. Так, саратовские студенты подписали петицию об отмене концерта артиста в их городе, которая была удовлетворена. Также в адрес певца начало поступать большое количество угроз, в результате которых Лазарев удалил свою страницу в Instagram.

Напомним, что ранее Максим Галкин высказывался против операции России на Донбассе, а после этого начали ходить слухи, что он вместе с супругой Аллой Пугачевой эмигрировал из страны. Сама Примадонна опровергла данную информацию и заявила, что вернется на родину.