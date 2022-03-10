"Такое преображение": резко похорошевшая дочь Успенской удивила фанатов

"Такое преображение": резко похорошевшая дочь Успенской удивила фанатов
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда вернулась в социальные сети после долгого молчания

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина несколько месяцев не делилась публикациями в своем Instagram. Она оставила поклонникам послание о том, что выгорела и хочет взять отдых на некоторое время. Весь этот период подписчики переживали за состояние звезды, и вот наконец девушка объявилась. 

Плаксина опубликовала фото, на котором предстала посвежевшей и отдохнувшей. На снимке звезда позирует с красивой укладкой и шикарным макияжем, а одета она в ярко-синее открытое платье с необычным кроем. 

"Привет, мои мотыльки, соскучились? Я снова с вами", – подписала пост Татьяна Плаксина. 

Очевидно, что наследница Успенской отдохнула, набралась сил, и вернулась в строй. Подписчики сильно обрадовались, увидев публикацию от звезды, и отметили, что Плаксина сильно похорошела. 

"Такое преображение", "Татьяна, как ты прекрасна, рады тебя видеть", "Вы очень изменились, конечно, в лучшую сторону", "Очень хорошо выглядите, изменения вам к лицу", "С возвращением! Мы тебя любим".

Помимо этого, в сторис Плаксина выложила видео, как идет за руку по коридору киностудии с концертным директором своей матери, предупредив поклонников о скорой премьере. 

Напомним, что осенью Татьяна Плаксина обратилась за помощью к пластическим хирургам. Дело в том, что девушка пережила страшную аварию, которая привела к сильным травмам лица. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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