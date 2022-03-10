"Пришлось самой справляться": в Сети появилось видео с пикантными утехами Асмус

"Пришлось самой справляться": в Сети появилось видео с пикантными утехами Асмус
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса показала интимные подробности скрытой от фанатов жизни

Кристина Асмус часто делится в своем Instagram кадрами с работы. Совсем недавно актриса приоткрыла поклонникам еще одну тайну со съемочного процесса – она показала, как озвучиваются поцелуи, и способ оказался весьма неожиданным. 

Оказывается, за кадром данное действие выглядит не так романтично, как на экране. Дело в том, что Асмус пришлось в прямом смысле целоваться со своей рукой для озвучки своей роли в фильме. Актриса пошутила, что помидоров и мужчины рядом не оказалось, поэтому ей "пришлось как-то самой справляться". Звезда фильма "Текст" также добавила, что после развода ей к такому не привыкать. 

Подписчики не ожидали увидеть подобный контент и сильно повеселились после просмотра видео. Многие отметили, что совсем не так себе представляли процесс озвучки романтических сцен. 

"Крис, ты главное руку не откуси", "Теперь всегда буду это знать", "Моя жизнь не станет прежней, я то-считал что поцелуй настоящий записывают", "Я уже не хочу в фильмах сниматься"

Напомним, что Кристина Асмус ранее рассказывала подробности о том, как снималась интимная сцена с Данилой Козловским. По словам актрисы, она готовилась к съемке данного эпизода полтора часа, однако сам процесс занял буквально секунды. Звезда фильма "Текст" поделилась, что даже не успела понять, что произошло. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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