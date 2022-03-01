Актриса призналась, что несмотря на скоротечность, партнер превзошел все ее ожидания

Российский режиссер Иван Твардовский снял телесериал "Люся", главные роли в котором отведены Кристине Асмус и Даниле Козловскому. Артисты сыграли влюбленных, которых сжигает страсть друг к другу. Бывшая супруга Гарика Харламова призналась, что сыграть постельные сцены было настоящим испытанием.

После "Текста" Асмус стала получать многочисленные предложения о ролях. Многие видят ее звездой российской киноэротики.. От этого амплуа она не отошла и в "Люсе".

Федор Бондарчук, которому звезда дала интервью, в шутку предложил героине признаться: актриса просто любит раздеваться и демонстрировать свое тело. Та с такой формулировкой не согласна: мол, просто привыкла подходить к съемкам как профессионал и не чураться постельных сцен.

К одному особо жаркому эпизоду с голым Козловским в постели актриса готовилась полтора часа. Но продлился он всего какие-то секунды.

"15 секунд, и все... Мне говорят: "Кристин, снято". Не поняла ничего. Думала, репетиция. Быстро и деликатно, ничего не видно", – призналась кинозвезда.

Козловский был участлив и спрашивал актрису, в порядке ли она, нет ли каких-то переживаний. Асмус считает Данилу самым внимательным коллегой за всю свою профессиональную карьеру. А перед знакомством с Козловским она сильно переживала: думала, от нервов что-то не то выкинет при встрече с российской суперзвездой.

Тот повел себя просто и по-человечески: на первой встрече вспомнил, как они вместе были на пробах пятнадцать лет тому назад. Обнялись – и работа заспорилась.

А недавно Асмус подогрела слухи о новом возлюбленном, обнявшись с таинственным незнакомцем на камеру. Кристина не стала ничего уточнять, заявив лишь, что обожает понедельники.