Поклонники гадают, кому выпал шанс столь тесно пообщаться с красавицей-актрисой

Звезда сериала "Интерны" и фильма "Текст" Кристина Асмус в своем Instagram поделилась с подписчиками сокровенным фото. В кадре улыбающуюся актрису обнимает мужчина с обнаженным торсом. Сама она, кстати, тоже позирует без верха. Всего лица избранника Асмус не видно, лишь подбородок. "Обожаю понедельники", – подписала свой пост актриса.

Поклонники были поражены, когда увидели данное фото, и сразу принялись гадать о том, кем же является загадочный возлюбленный звезды "Интернов" и шутить про ее бывшего мужа, Гарика Харламова.

"Крис, это не черновики", "Пошла жара", "Гарик похудел", "Данила Козловский?" "Хочу предположить, что это Рома"

Многие предположили, что на фото Данила Козловский, так как сейчас они с Асмус снимаются в одном проекте – сериале "Люся" режиссера Ивана Твердовского. Возможно, что кадр взят из сериальной сцены.

Большинство подписчиков, однако, остановилось на том, что актрису обнимает ее молодой человек, и им является актер Роман Евдокимов. Предположение сделано в связи с тем, что на шее мужчины можно увидеть такую же родинку, как у актера. Ранее в Instagram Евдокимова пользователи уже видели фото, на котором он обнимал девушку с прикрытым полотенцем лицом, и в ней подписчики сразу же узнали Асмус.

Напомним, что актриса часто публикует довольно провокационные фото. Так, недавно подписчики не оценили странную позу Асмус со съемок.