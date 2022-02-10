"Зачем нам твой чебурек": выставившая напоказ зад Асмус ошеломила россиян

"Зачем нам твой чебурек": выставившая напоказ зад Асмус ошеломила россиян
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Странная поза актрисы вызвала недоумение у многих

Бывшая жена известного юмориста Гарика Харламова, не менее знаменитая артистка Кристина Асмус любит щекотать нервы своим подписчикам. Любимица публики постоянно выкладывает на своей странице в социальной сети провокационные посты и с радостью наблюдает за реакцией поклонников. На этот раз актриса поразила фанатов снимком в весьма странной позе.

Новая фотосессия звезды нашумевшей киноленты "Текст" была организована прямо на заборе. Кристина забралась на ограждение и разлеглась на нем, повернувшись к фотографу филейной частью. Для такого необычного кадра знаменитость выбрала повседневный наряд: артистка облачилась в облегающие джинсы и белую майку.

Казалось бы, поклонникам давно пора было привыкнуть к странным выходкам их любимицы. Однако зад, выставленный на всеобщее обозрение, озадачил многих подписчиков. Некоторые не совсем поняли, почему они должны лицезреть пятую точку своего кумира.

"Выразительно", "Это же ASSmus", "Вот мне юмор Кристины – недоступен...", "Ракурс хорошо подобран", "Ну, и зачем нам твой чебурек", "Словно котик греется", "Кристина хороша со всех сторон", – не сошлись во мнениях подписчики звезды "Интернов".

К слову, недавно Кристина Асмус не на шутку перепугала своих многочисленных поклонников. Актриса рассказала, как опасное занятие в ванной чуть не довело ее до беды. Подписчики отметили, что вредная привычка знаменитости могла свести ее в могилу.

Ольга ФЕДОРОВА
Гость340079
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А что это за привычка в ванной? В экстазе чуть не захлебнулась? Рано ты с бульдогом рассталась, сперва трахаря нашла бы.
Гость340400
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Дымоход
Гость340120
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ума нет ,таланта тоже,что ещё показать лохушке...
Гость 123456
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Перышка страусиного не хватает !
Гость340211
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Два мешка укропа……..
Гость340153
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Молодец Харламов вовремя слинял.
Гость339828
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Все, что могу.
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