"Дайте возможность": Яковлева не может похоронить отца на Украине

"Дайте возможность": Яковлева не может похоронить отца на Украине
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда не знает, как ей поступать

В семье звездной актрисы Елены Яковлевой произошло страшное горе. Скончался отец артистки. А сама звезда просто в отчаянии – не знает, как поступать в сложившейся ситуации. Родитель умер на Украине, куда сейчас попасть не представляется возможным.

Вот уже целый месяц звезду никто не видел – ни в социальных сетях, ни на публичных мероприятиях. В конце зимы вдруг стало известно, что Елена болеет чем-то серьезным – в театре даже отменили выступления с ее участием. Глава "Ленкома" Марк Варшавер рассказывал, что руководство сняло спектакль, где Елена должна была выступить в главной роли.

От бессилия и чудовищности ситуации актриса теперь не знает, что делать с телом покойного папы.

"Дайте мне возможность похоронить моего отца!" – написала Яковлева на своей странице в социальной сети Instagram.

О причинах смерти ближайшего родственника кинозвезда не сообщает. Непонятно, когда именно он скончался.

Елена Яковлева родом из Харькова, который покинула еще 42 года назад, чтобы покорять отечественную сцену. На Украине у нее осталось много родственников.

За свои 60 с небольшим лет Елена успела пережить немало неприятностей. Однажды ей резко поплохело прямо во время спектакля. Позднее у актрисы обнаружили в больнице при обследовании скрытую язву желудка. А сама Яковлева даже не подозревала о таком недуге. Медики решили оперировать пациентку. И тут на операционном столе у Елены остановилось сердце. К счастью, артистку удалось чудом вытащить из того света.

Недавно сын Елены Денис Шальных пообещал маме, что начнет постепенно сводить с лица татуировки.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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