Некоторые задались вопросом, как к подобному относится супруг певицы

Мария Распутина в своем Instagram опубликовала видео, где радостно напевает мелодию вместе с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. На ролике видно, что они находятся сильно близко друг к другу, и мужчина не упускает возможности лишний раз нежно дотронуться до певицы.

Радостные знаменитости в конце ролика сообщили, что они на проекте "Суперстар". Однако их приподнятое настроение оценили далеко не все подписчики. Например, один из поклонников задался вопросом, не ревнует ли Распутину к Соседову ее муж, бизнесмен Виктор Захаров.

"Он так постоянно к Маше липнет, то невзначай потрогает, развратный тип", – отметил пользователь Сети.

Другие подписчики возмутились, что звезда позволяет себе веселье во время того, как Россия проводит спецоперацию.

"Да веселье не к чему, когда мы плачем и молимся за своих близких", "Не могу сейчас радоваться и веселиться, пока Россия выполняет свой долг".

Однако многие поклонники все же порадовались творческому тандему музыкальных деятелей, оценив их голоса и позитивный настрой.

Напомним, ранее Сергей Соседов высказался по поводу особняка, принадлежащего Алле Пугачевой и Максиму Галкину. Музыкальный критик считает, что их имущество следует изъять в пользу государства и превратить его во что-то полезное, например, поселить туда нуждающихся детей.