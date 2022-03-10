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Мария Распутина в своем Instagram опубликовала видео, где радостно напевает мелодию вместе с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. На ролике видно, что они находятся сильно близко друг к другу, и мужчина не упускает возможности лишний раз нежно дотронуться до певицы.
Радостные знаменитости в конце ролика сообщили, что они на проекте "Суперстар". Однако их приподнятое настроение оценили далеко не все подписчики. Например, один из поклонников задался вопросом, не ревнует ли Распутину к Соседову ее муж, бизнесмен Виктор Захаров.
"Он так постоянно к Маше липнет, то невзначай потрогает, развратный тип", – отметил пользователь Сети.
Другие подписчики возмутились, что звезда позволяет себе веселье во время того, как Россия проводит спецоперацию.
"Да веселье не к чему, когда мы плачем и молимся за своих близких", "Не могу сейчас радоваться и веселиться, пока Россия выполняет свой долг".
Однако многие поклонники все же порадовались творческому тандему музыкальных деятелей, оценив их голоса и позитивный настрой.
Напомним, ранее Сергей Соседов высказался по поводу особняка, принадлежащего Алле Пугачевой и Максиму Галкину. Музыкальный критик считает, что их имущество следует изъять в пользу государства и превратить его во что-то полезное, например, поселить туда нуждающихся детей.
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