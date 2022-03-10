Сбежавшей из России Чулпан Хаматовой нашли замену

Сбежавшей из России Чулпан Хаматовой нашли замену
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В театрах отказываются обсуждать отъезд актрисы

В последнее время участились слухи о том, что Чулпан Хаматова внезапно уехала жить в Латвию. Правда это или нет, неизвестно, однако в "Современнике", где служит актриса, подготовили приказ о ее замене в спектакле "Враги. История Любви". Ее роль в данной постановке с марта исполняет Светлана Иванова. 

Несмотря на это, спектакль "Утровечер", в котором у актрисы нет замены, не убрали из афиши, и билеты на него по-прежнему можно приобрести на кассе. Постановка должна состояться 17 апреля. Представитель театра Елена Волкова заявила, что о переезде Хаматовой в другую страну руководству неизвестно. 

При этом в Театре Нации, где актриса исполняет большое количество ролей, также подготовили замену. В спектакле "Мастер и Маргарита" вместо Чулпан Хаматовой сыграет Наталья Ноздрина. Данную информацию подтвердили в самом театре. Более того,  в афише нет постановки "Горбачев", в которой у актрисы нет замены. Директор театра Мария Ревякина заявила, что не может назвать дату проведения спектакля. 

В обоих театрах никаких комментариев касательно отъезда Чулпан Хаматовой дано не было. 

Напомним, что ранее Алла Пугачева опровергла слухи об эмиграции. В ответ на то, что протоиерей Андрей Ткачев обрадовался ее отъезду из России, певица сообщила, что когда вернется с отдыха, разберется со священнослужителем. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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