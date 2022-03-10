Певица является незрячей с рождения

Диана Гурцкая рассказала о том, как в свое время пыталась вернуть зрение. В интервью с певицей журналистка подняла вопрос о ее недуге, на который звезда искренне и подробно ответила.



Девушка сообщила Гурцкой, что сегодня ученые создали нейроимпланты, с помощью которых люди смогут возвращать себе зрение. Журналистка спросила у певицы, хотела ли бы она воспользоваться данной разработкой.

В ответ на вопрос звезда сообщила, что в свое время она обращалась за помощью в большое количество медицинских учреждений, однако нигде не смогли решить ее проблему. Гурцкая поделилась, что иногда ее это расстраивало, однако теперь она смогла понять, что ее жизнь прекрасна в любом случае.

Певица сообщила, что видеть ей помогают внутренние ощущения. По ее словам, она имеет возможность петь, а значит и жить, и в этом она видит большое счастье. Гурцкая добавила, что любит свою жизнь, и та отвечает ей на это взаимностью.

Звезда однако не отрицает важности медицинских разработок и добавила, что если нейроимплант вернет ей зрение, то прекрасно. Певица отметила, что сама практически не следит за обновлениями в этой сфере, однако будет рада, если дети смогут жить без ограничений и будут иметь возможность видеть.

Ранее стало известно о том, что дочь Успенской Татьяна Плаксина объявила о возвращении в своем Instagram.