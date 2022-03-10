Надежда на имплант: Гурцкая нашла способ вернуть зрение

Надежда на имплант: Гурцкая нашла способ вернуть зрение
Диана Гурцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица является незрячей с рождения

Диана Гурцкая рассказала о том, как в свое время пыталась вернуть зрение. В интервью с певицей журналистка подняла вопрос о ее недуге, на который звезда искренне и подробно ответила. 

Девушка сообщила Гурцкой, что сегодня ученые создали нейроимпланты, с помощью которых люди смогут возвращать себе зрение. Журналистка спросила у певицы, хотела ли бы она воспользоваться данной разработкой. 

В ответ на вопрос звезда сообщила, что в свое время она обращалась за помощью в большое количество медицинских учреждений, однако нигде не смогли решить ее проблему. Гурцкая поделилась, что иногда ее это расстраивало, однако теперь она смогла понять, что ее жизнь прекрасна в любом случае. 

Певица сообщила, что видеть ей помогают внутренние ощущения. По ее словам, она имеет возможность петь, а значит и жить, и в этом она видит большое счастье. Гурцкая добавила, что любит свою жизнь, и та отвечает ей на это взаимностью. 

Звезда однако не отрицает важности медицинских разработок и добавила, что если нейроимплант вернет ей зрение, то прекрасно. Певица отметила, что сама практически не следит за обновлениями в этой сфере, однако будет рада, если дети смогут жить без ограничений и будут иметь возможность видеть. 

Ранее стало известно о том, что дочь Успенской Татьяна Плаксина объявила о возвращении в своем Instagram. 

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

"Вероятность - 49%": эксперт назвал возможную виновницу Третьей мировой войны

Причиной вероятного масштабного столкновения могут стать "ветераны" советского авиапрома

Обед за 45 тысяч: россияне с юмором восприняли новость о закрытии McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания временно уходит с рынка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей