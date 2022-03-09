Звезде фильма "Хождение по мукам" было 89 лет

Стало известно о смерти советской актрисы Нины Веселовской. Согласно имеющимся данным, звезда фильма "Хождение по мукам" скончалась 6 марта, ровно за день до своего 90-летия. Причины смерти пока неизвестны, дата и место прощание также не названы.

7 марта актрисе бы исполнилось 90 лет. Поклонники Нины Веселовской выразили искренние соболезнования по поводу утраты.

"Светлая память! Какая была в ней светлая, нежная красота", "Незабываемая Даша из "Хождения по мукам"! Как жаль! Светлая память", "У меня нет слов… Светлая память замечательной актрисе".

Нина Веселовская не только снималась в кино, но и играла в театре. Так, советская знаменитость многие годы работала в Московском драматическом театре имени Станиславского, а с 1978 года актриса служила в Театре-студии киноактера, передает интернет-издание "МИР24".

На счету Нины Веселовской множество ролей в знаменитых советских фильмах, таких как "Хождение по мукам", "Татьянин день", "Шестое июля", "Стакан воды", "Если враг не сдается" и так далее. Помимо этого, в разных театрах она играла в спектаклях "Дни Турбиных", "Маленький принц", "Бабий бунт" и многих других.

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