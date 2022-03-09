Певец считает, что для таких селебрити карьера в стране уже закрыта

Прохор Шаляпин не скрывает, что ему крайне неприятно слышать резкие заявления в адрес родной страны. Еще недавно он спокойно общался с коллегами по цеху и обменивался с ними мнениями по поводу мира шоу-бизнеса. А теперь артист сталкивается с тем, как многие звезды критикуют свою страну, где совсем недавно выступали с концертами и зарабатывали отличные деньги.

Прохору не по душе слышать колкие и громкие заявления в адрес России – часто они сопровождаются откровенно ксенофобскими заявлениями. Не только в адрес президента страны, но и самих россиян. И зачастую авторами подобных фраз оказываются те, кто добился популярности и благосостояния за счет российской публики.

По словам Прохора, хороший артист найдет свою нишу в любом случае. Однако теперь для тех, кто "плюет в лицо и гадит под дверью", сцена закрыта – уже навсегда.

Прохор и сам стал жертвой информационной травли – в директ ему строчили тысячи гневных сообщений. Артист не ожидал такой волны недовольства и ярости, ведь он никак не взаимодействует с теми, кто пишет ему подобные комментарии. Что касается критикующих спецоперацию на Украине российских звезд, то они точно гарантировали себе потерю аудитории.

"Хотелось бы, чтобы олигархи считали дурным тоном звать к себе таких артистов. Согласен с Тимати и со Славой. Они жестко выразили общую позицию", – считает Шаляпин.

Не так давно Прохор рассказал, что после устроенной Верховной Радой травли российских звезд столкнулся в числе многих артистов со спам-атакой. Украинские парламентарии решили обнародовать контактные данные селебрити, на которых набежали тысячи яростных комментаторов.