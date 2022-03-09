Продюсер вспомнил, что у него там живет пожилая тетя

Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин улетели в Израиль. Сам музыкальный продюсер сообщил в социальных сетях, что просто с возлюбленной решил проведать тетю Галю, которая недавно отметила 85-летие. Решили вдвоем с женой устроить праздник для давней родственницы.

Иосиф даже выложил видео в своем "сториз", снятое во время шумного застолья в ресторане. Тете Гале Валерия спела песню для всех именинников и именинниц. А вместо торта официант принес фрукты.

Пригожин же заявил, что надолго оставаться в Израиле с супругой не собирается – скоро вернется с Валерией домой, в родную страну.

"Одна нога тут, другая там, – уточнил шоумен, назвав поездку к родственнице "экспресс-визитом".



Продюсер, вполне вероятно, неслучайно указал, что задерживаться в другой стране с женой не намерен – чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не обеспечить слухи о переезде на постоянное место жительства в непростых условиях. Недавно об отъезде сообщила журналистка Ксения Собчак. Ведущая, однако, попыталась опровергнуть слухи и указала, что уехала в отпуск вместе с сыном Платоном в Турцию. Хотя позднее ее сфотографировали в Тель-Авиве.

Улетели из России и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, взяв с собой детей. Пара не выходит на связь в социальных сетях и отказывается публиковать новые посты. А Валерий Леонтьев улетел в Соединенные Штаты, где у него есть целый особняк, стоивший артисту баснословных денег.

Хотя Иосиф заявил недавно, что одобряет решение Кремля о проведении спецоперации на Украине, и даже выразил надежду на скорое урегулирование ситуации в этой стране.