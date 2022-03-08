Выбрал для "бегства" Майами: Леонтьев спешно покинул Россию

Выбрал для "бегства" Майами: Леонтьев спешно покинул Россию
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Об артисте не слышно ничего с конца прошлого месяца

Фанаты переживают из-за "исчезновения" Валерия Леонтьева после объявления о проведении спецоперации на Украине: звездного артиста никто не видел уже довольно давно. Последний раз певец выкладывал в социальных сетях пост еще в конце февраля. Минуло уже практически три недели, а о Леонтьеве ничего не слышно.

Оказывается, исполнитель "Дельтаплана" уехал в Соединенные Штаты, где живет себе припеваючи на отложенную кубышку. У артиста имеется в Майами собственное недвижимое имущество стоимостью практически в 3 с половиной миллиона долларов, о чем журналистам поведал один из приятелей певца.

Валерий довольно давно приобрел в Америке недвижимость – вскоре после того, как стал уже хорошо зарабатывать и получать неплохие гонорары на концертах. Он купил дом в Майами, куда переехала затем на постоянное место жительства его супруга Людмила. Та решила воспользоваться возможностью, чтобы привлечь дополнительные средства: на территории их с мужем виллы открыла гостиницу для собак. А в Штатах она работает парикмахером для четвероногих питомцев.

Двухэтажная вилла Леонтьева находится в 50 километрах от центра Майами. Артист обставил дом портретами себя любимого. Библиотека в основном состоит из книг писателей-фантастов.

Пока что певец не сообщал, по какой причине решил покинуть родную страну. Не исключено, что речь идет о плановом отпуске – во всяком случае, открыто Леонтьев никому ничего не комментировал.

А недавно 72-летний исполнитель похвастался своей физической формой, поделившись секретами идеальной фигуры.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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