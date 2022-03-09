Откровенная фотосессия взбудоражила подписчиков

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария Михайлова-Кончаловская любит делиться необычными фотографиями с фотосессий в своем Instagram. В честь Восьмого марта дочь режиссера опубликовала серию весьма откровенных кадров из ванной.

Девушка предстала обнаженной в воде среди цветочных лепестков. Если на первом кадре видно лишь портрет Михайловой-Кончаловской, то другие фотографии в карусели являются довольно пикантными. На них Мария позирует полностью без одежды, лишь прикрывая грудь рукой. На кадрах видно татуировки модели. Она поделилась, что фотографии сделал ее муж, и коротко поздравила подписчиц с праздником.

Поклонники оценили яркие кадры и поздравили Михайлову-Кончаловскую в ответ.

"Фотка огонь", "Вау", "Машуля, с праздником", "Отличные фото, муж хорошие кадры сделал".

Напомним, что родители Марии Михайловой-Кончаловской оба связаны со сферой кино. Любовь Толкалина является востребованной актрисой, а Егор Кончаловский – режиссером. Их дочь не пошла по стопам родителей и выбрала для себя путь и карьеру модели. Девушка живет отдельно вместе со своим мужем в Москве.

Возможно, любовь к откровенным фотосессиям передалась Михайловой-Кончаловской от матери. Недавно Любовь Толкалина опубликовала снимки, на которых она позировала лишь в одном свитере, прикрывая интимные места букетом цветов.