"Желание хулиганить": Толкалина разделась и прикрыла свою промежность цветами

"Желание хулиганить": Толкалина разделась и прикрыла свою промежность цветами
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда призналась, что хочет совершать поступки, свойственные молодым

Актриса театра и кино Любовь Толкалина продолжает наводить шум в своем микроблоге эротичными фотографиями. Пару дней назад ей исполнилось 44 года. Знаменитость решила как следует отметить праздник, а заодно предложила порадоваться за себя поклонникам – призналась, что решила немного пошалить и раздеться для ленты.

Любовь выложила очередное провокационное фото, попозировав в чем мать родила – оставила лишь свитер. А все свои прелести прикрыла букетом цветов. В подписи к посту выразила благодарность любимым подписчикам за поздравления, поделившись мыслями по поводу возраста.

Автор призналась, что в свои 44 года чувствует себя прекрасно – состоявшейся, уверенной в себе спокойной женщиной, красота которой не увядает. Но и молодость в душе все так же присутствует: Люба испытывает желание пошалить.

"Укорененное желание неудержимо похулиганить и продолжать превращать воду в вино", – призналась звезда.

Сейчас Люба полностью предоставлена себе: избранника у нее по-прежнему нет. Последней любовью был британский композитор Саймон Басс, но встречались они меньше года. Летом 2020-го актриса призналась, что не может и дальше любить на расстоянии. А Егор Кончаловский, с которым она прожила тринадцать лет, так и не позвал замуж.

Любовь не так давно призналась, что чувствует близость к природе и получает невероятное эстетическое наслаждение, снимаясь голой на камеру. Желание, как правило, возникает совершенно спонтанно: например, она может ехать на машине и увидеть неописуемой красоты пейзаж. В таком случае просит остановиться, выбегает на поле и начинает раздеваться.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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