Железный занавес опустили, и переодевать героинь стало не во что

Историк моды Александр Васильев находится в Париже, где, как оказалось, живет еще с 1982 года. Теперь, после массовых изменений в телевещании российского ТВ, ведущий и сам не знает, какой окажется дальнейшая судьба "Модного приговора".

Программа, в принципе, с производства не снята. Причина кроется в закрытии всех модных магазинов в России, куда поступали западные товары. Не во что переодевать героинь. Хотя для зрителей записано множество выпусков на две недели вперед, которые еще никто не видел.

"Полагаю, вся западная риторика в нашей стране будет неуместна. Мы вряд ли сможем говорить о французском стиле в моде, об итальянском стиле, скандинавском...", – считает Александр.

Что касается русской моды, то она, полагает Александр, столкнется с аналогичными запретами уже на Западе. Однако стоит принимать во внимание факт того, что за тридцать лет текстильная промышленность была развалена. А восстановить ее сейчас не представляется возможным. К тому же, считает искусствовед, в ближайшие несколько лет все, что связано с русским стилем, будет неизбежно сталкиваться с запретом.

После того, как мировое напряжение будет сведено на нет, мода снова станет женственной, уверен историк. Главное оружие дам в подобных ситуациях – духи с помадой. А чуть позже – платья с тонкой талией. Но увидет это мир примерно после 2025 года. До тех пор, заявил Васильев в интервью "Комсомолке", жить будет непросто.

В одном из недавних интервью искусствовед признался, что, кроме него, на кресло ведущего "Модного приговора" претендовали в одно время Николай Цискаридзе и Валентин Юдашкин.