Яркий образ актрисы вызвал всеобщий восторг

В честь Международного женского дня Агата Муцениеце поделилась публикацией с поздравлением в своем Instagram. На фото актриса предстала в ярком и соблазнительном платье зеленого цвета. Его изюминкой является глубокое декольте в виде банта, которое демонстрирует все достоинства Муцениеце. Образ дополнил выразительный макияж на глазах.

Актриса поделилась со своими подписчиками поздравлениями с 8 Марта. Она пожелала, чтобы в этот день всех девушек и женщин обнял любимый человек, при этом не обязательно мужчина, и чтобы каждая представительница прекрасного пола смогла почувствовать себя защищенной.

Поклонники оценили великолепный вид Муцениеце и также поздравили актрису с Восьмым марта.

"Шикарная Агата! С праздником весны 8 Марта", "Агата, вы светлая и невероятная красавица не только телом , но и душой", "С праздником, милая Агата! Пусть будет спокойной и мирно в душе", "Боже, какая красотка"

Напомним, что недавно ходили слухи о воссоединении Агаты Муцениеце с ее бывшим мужем Павлом Прилучным. Пара снова начала проводить время вместе с детьми, а сам актер выложил неоднозначный пост, посвященный Мирославе Карпович, с которой у него был роман. Муцениеце подогрела разговоры фотографией, на которой было видно обручальное кольцо на безымянном пальце.

