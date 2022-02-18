Пользователи заметили на "том самом" пальце актрисы роскошное кольцо

Пара Павла Прилучного и Агаты Муцениеце является одной из самых обсуждаемых даже после их развода. Последнее время в Сети ходит все больше слухов о том, что бывшие супруги помирились. Особенно они укоренились после неоднозначного поста Прилучного про его новую избранницу.

Уже несколько лет Павел и Агата находятся в разводе. При расставании актриса обвинила бывшего мужа в изменах и жестоком обращении. После развода Прилучный начал отношения со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.

О воссоединении бывших супругов не шло и речи. У Павла развивался новый роман, а Агата плотно занялась своей карьерой и начала участие в "Ледниковом периоде". Однако недавно Прилучный опубликовал в своем Instagram пост, который посвятил Карпович. Поклонники сочли его прощальным, так как актер поблагодарил девушку за поддержку в сложный период, но не выразил ей никаких слов любви.

В то же время бывшие супруги начали проводить больше времени вместе, всей семьей летали отдыхать. Некоторые утверждают, что видели поцелуй Прилучного и Муцениеце. Слухи о воссоединении пары укоренились после 14 февраля. В тот день Агата показала подписчикам кольцо на безымянном пальце, написав, что это провокация. Поклонники, однако, восприняли данную сторис абсолютно серьезно и провели свое расследование. Оказалось, что Прилучный подписан на аккаунт ювелирного дома, который изготовил это украшение. Более того, его владелец написал, что данное кольцо является помолвочным.

Напомним, что пара очень болезненно переживала развод. Так, врач-кардиолог заявил, что у Прилучного из-за разрыва были серьезные проблемы со здоровьем, и возможно даже сердечный приступ.