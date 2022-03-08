Актрису осыпали комплиментами пораженные фолловеры

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская одной из первых поспешила поздравить своих верных и прекрасных поклонниц с днем всех женщин. Звезда опубликовала фото, сделанное, по всей видимости, на одном из светских мероприятий.

На фото звезда "Универа" красуется в открытом вечернем платье, демонстрируя свой великолепный бюст. Чарующий образ Настасья дополнила высокими перчатками и тугим ожерельем.

Звезда умело подчеркнула свои формы – восторженные комментарии прилетели не только от дам, но и от мужчин, которых восхитила зона декольте, выгодно выделяемая вечерним платьем. Сама актриса обратилась ко всем дамам с поздравлениями, призвав не обесценивать и любить себя такими, какие они есть: лишь в этом случае, уверена актриса, можно встретить достойного избранника.

А в конце своего милого обращения Самбурская пожелала всем женщинам "цветов, духов, колготочек, бусиков и трусиков".

Поклонники пришли в восторг от откровенного фото своего кумира. Хотя нашлось немало тех, кого и рассмешило, и умилило такое поздравление.

"Какой милый носик. С праздником любви и весны, ангелочек", "Божественна. С праздником. Все пожелания взаимны", Настя, с 8 марта тебя! Ты супер", "Красотка, с праздником", "И Вам благополучия, процветания, новых песен и ролей!", "Что за малышка", – пишут фолловеры под постом.

Кстати, звезда "Универа" не первый раз устраивает переполох своими формами. Настасья недавно побывала на еще одной светской вечеринке, где поразила присутствующих роскошным бюстом, выгодно выделяемым черным топом с глубокой зоной декольте.