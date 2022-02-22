"О, боги": экстремальное декольте Самбурской переполошило народ

"О, боги": экстремальное декольте Самбурской переполошило народ
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса выставила напоказ свои прелести

Звезда сериалов "Универ. Новая общага" и "СашаТаня" Настасья Самбурская всегда отличалась уточенным стилем. На днях она посетила очередное светское мероприятие, на котором продемонстрировала вкус к необычным вещам. 

На своей странице в Instagram она рассказала, что в Театре Наций состоялась презентация коллаборации модных брендов. Знаменитость подчеркнула, что каждая модница мечтает иметь в своем гардеробе роскошные наряды. 

Для выхода в свет Самбурская выбрала черный блестящий топ с глубоким декольте и акцентными плечами, а также спиральные джинсы с вставками. Знаменитость дополнила образ черным ремнем с золотистой массивной пряжкой и мини-сумочкой такого же оттенка.

"Голливуд", "Интересные такие джинсы", "Какой красивый образ", "Вау! Шикарно выглядите", "Моя любимая женщина. И духи", "Джинсы подобраны идеально, что позволяет подчеркнуть отличную фигуру!", "О, боги", – восхищены комментаторы. 

Конечно, нашлись и пользователи, которым наряд Самбурской пришелся не по вкусу. 

"Ноги как у мамаши из мульта Суперсемейка", "Какие жуткие джинсы-то", "Дорого-богато, но как-то так себе", "Брюки такой странный эффект делают на черном фоне", – отметили некоторые. 

На данный момент фотографию актрисы лайкнули почти 24 тысячи пользователей. 

В январе Настасья поделилась снимком в мини-бикини, чем взволновала подписчиков. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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