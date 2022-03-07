На могилу несут цветы и свечи

7 марта – скорбный день для семьи прославленного танцовщика Николая Цискаридзе.

Сегодня на могилу его мамы, Ламары Цискаридзе, несут цветы. Скорбящие родные и близкие зажигают свечи в память о ней. Вспомнил о маме и сам Николай. Он опубликовал в Инстаграм трогательный пост.

На фото – танцовщик на могиле матери. Цискаридзе написал, что дети становятся взрослыми лишь с уходом родителей из жизни.

Сегодня 28 лет, как я стал абсолютно взрослым!

Ламара Цискаридзе скончалась в 62 года. Она была физиком, сначала работала на атомной электростанции, после ушла в педагогику – преподавала в школе. Николай был поздним ребенком – он появился на свет, когда матери было 42 года.

Свои соболезнования на странице Цискаридзе сегодня выражают российские звезды и поклонники танцовщика.

"Коля , Светлая память маме! Воспитание -великое дело -по человеку сразу можно сказать КАК он воспитан , ЧТО ему прививали в семье , с ЧЕМ он идёт по жизни , во ЧТО верит!" – написала Екатерина Стриженова.

"Светлая Память Прекрасной Ламаре Николаевне!" "Светлая память Вашей маме -Ламаре,воспитавшей достойного,талантливого сына", – отозвались подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

