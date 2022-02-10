"Это очень больно": Цискаридзе о состоянии Заворотнюк

"Это очень больно": Цискаридзе о состоянии Заворотнюк
Николай Цискаридзе, Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист прокомментировал слухи о том, что звезда не может говорить

Николай Цискаридзе, который поддерживает контакт с Анастасией Заворотнюк, поделился новостями о ее здоровье. Артист балета рассказал, что у него нет сведений о пропаже голоса у актрисы и назвал эти слухи "раздутым переполохом". Ее голос осип, однако это не связано с болезнью. Он также заявил о том, что некоторые вещи, происходящие с Заворотнюк, не следует выносить на общественное обозрение и следует обсуждать лишь с ней и ее близкими людьми. Цискаридзе отметил, что актриса чувствует искреннюю любовь и переживания своих поклонников, и для нее это действительно важно. 

"То, что с Настей, это очень больно", – подытожил свой рассказ Николай Цискаридзе. 

Напомним, что Анастасия Заворотнюк на протяжении долгого времени борется с онкологией – у актрисы обнаружили рак мозга. 

Семья актрисы делает так, чтобы ее фотографии не проникали в сеть и стараются не давать комментариев о состоянии ее здоровья. Однако знакомые Заворотнюк периодически сообщают некоторые подробности. Так, соседка актрисы по поселку, где она сейчас проживает, рассказала, что Анастасию практически невозможном узнать. Из-за болезни актриса сильно пополнела, а ее лицо отекло. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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