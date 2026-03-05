Умерла супруга солиста "Отпетых мошенников" Мария Аморалова

Умерла супруга солиста "Отпетых мошенников" Мария Аморалова
Фото: www.unsplash.com
Трагическая новость потрясла близких и поклонников семьи известного музыканта

Стало известно о завершении земного пути Марии Амораловой – супруги солиста популярной группы "Отпетые мошенники" Сергея Аморалова. Женщине было всего 44 года.

По данным источников, последние месяцы она боролась с тяжелым заболеванием. Сообщается, что у нее начались серьезные проблемы с почками, и состояние постепенно становилось все более тяжелым. Незадолго до трагедии самочувствие женщины резко ухудшилось, и ситуация потребовала срочной медпомощи.

Любящий муж лично доставил супругу в больницу, надеясь, что врачи смогут стабилизировать ее состояние. Медики предприняли все возможные меры, однако спасти пациентку им не удалось. Мария скончалась 1 марта, и эта потеря стала тяжелым ударом для ее семьи и близких.

История отношений пары началась более двадцати лет назад. Их знакомство произошло в 2004 году, между ними быстро возникли теплые чувства. Спустя несколько лет пара решила официально оформить свои отношения – в 2008 году они расписались и начали совместную семейную жизнь.

На момент знакомства Мария работала моделью. Со временем она стала надежной поддержкой для своего мужа, оставаясь рядом в разные периоды его карьеры.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

