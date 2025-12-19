Sohu: после вторжения НАТО в Калининград Европа окажется в руинах

Фото: commons.wikimedia.org
34 млн человек погибнут - и это лишь прямые потери

Нападение НАТО на Калининград грозит гибелью 34 млн человек. Такие цифры приводят американские специалисты, которые смоделировали ядерную контратаку России в случае вторжения Североатлантического альянса в ее анклав, передает Sohu.

Так, сначала Россия начнет посылать стратегическую авиацию с небольшими ядерными зарядами для ударов по НАТО. Затем ответит сам альянс. Всего за пять часов будет совершено 480 ядерных атак. В итоге погибнут 34 млн человек, 60 млн будут поражены, а основная часть Европы будет стерта до руин.

Не так давно в Штатах продемонстрировали ролик со смоделированной сценой "Судного дня" в виде обмена ядерными ударами. Чтобы помешать НАТО оккупировать Калининград, Москва начнет сбрасывать небольшие ядерные удары на Польшу, что приведет, пишет автор, к ядерной войне.

Приведенные выше цифры касаются исключительно прямых потерь. Косвенные последствия будут еще более ужасающими. Ядерная пыль окажется в атмосфере и поглотит основную часть солнечного света. По всей планете будет спадать температура, которая спровоцирует "ядерную зиму". За несколько недель она может снизиться на 40 градусов – и это не предел.

Единственный способ избежать подобного сценария – сократить глобальные ядерные силы с подписанием соглашения о неприменении. РФ уже подчеркнула, что не намерена первой использовать ядерное оружие, указав, что условием для его применения станет угроза существованию государства. Увы, в США пока таких обещаний не давали. И милитаристские амбиции Запада грозят всему человечеству.

Ранее экс- командующий Еврокорпусом Ярослав Громадзинский пригрозил уничтожить Калининградскую область в случае конфликта с Россией, уточнив, что НАТО уже разработала шаги, которые нацелены на уничтожение региона. В Кремле подчеркивали, что все спекуляции и заявления Запада о том, что у России якобы есть планы напасть на страны альянса – откровенная глупость.

Источник: Sohu ✓ Надежный источник

