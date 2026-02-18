Россия запустит стратосферный беспилотник для замены Starlink

Испытания дрона с размахом крыльев в 7 метров пройдут уже в марте

Российские инженеры заняты завершением подготовки к испытаниям БПЛА "Аргус". Особенность аппарата – способность держаться на высоте от 15 до 24 км, что недоступно для большинства привычных средств ПВО, включая ПЗРК типа "Игла" или "Верба".

Возглавляющий проект Николас Оксман отмечает, что для уничтожения "Аргуса" необходимы тяжелые ракеты класса С-300 или Patriot. Цена ракеты будет кратно выше запущенного дрона, который она поразит.

Разработчики утверждают, что беспилотник самолетного типа работает на солнечной энергии. Это позволяет ему находиться в полете практически неограниченное время. "Аргус" не имеет привязки к орбите и может оперативно "зависнуть" над нужным районом.

"Аргус" может использоваться и как оператор связи, передавая видеокадры с высоким разрешением и обеспечивая коммуникацию на фронте, а также управляя другими дронами.

Еще одна опция – возможность "глушить" спутниковую навигацию и связь оружия Запада сверху, что сделает защиту противника бесполезной.

Как пишут "Известия", проект может столкнуться с рядом ограничений. Основная задача разработчиков – обеспечить энергетический баланс. То есть солнечная энергия, накопленная днем, должна быть достаточной для работы оборудования и поддержания полета в ночное время суток.

Основной вызов для таких систем – сложность гидрометеорологических условий. Воздушные массы на такой высоте выше, чем в нижних слоях атмосферы. Это создает колоссальные нагрузки на конструкцию, которая имеет большой размах крыла. Поэтому впереди – испытания устойчивости "Аргуса" в подобных условиях.

В настоящее время разработчики заняты завершением сборки уменьшенной версии, с размахом крыльев в 7 метров. Летные испытания запланированы на март 2026 года. Они призваны подтвердить аэродинамические характеристики.