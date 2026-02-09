ВСУ пожаловались, что Россия начала обходить блокировку Starlink

ВС России теперь управляют дронами через mesh-сети, заявляет Бескрестнов

Российские "Герани" продолжают атаковать вражеские цели даже в условиях блокировки Starlink – для этого используются mesh-сети, заявляет советник главы минобороны Украины, эксперт по связи Сергей Бескрестнов.

В декабре сообщалось, что на российские дроны якобы начали устанавливать оборудование Starlink. Позднее глава SpaceX Илон Маск, отреагировав на жалобы Киева, сообщил, что компания приняла меры, чтобы ограничить для российской стороны доступ к спутниковой системе. Однако затем ВСУ начали жаловаться на перебои в работе Starlink, а "Герани" продолжили бить по военным объектам противника.

По словам Бескрестнова, ВС России смогли сохранить контроль над "Геранями". Управление дронами теперь осуществляется по иным каналам – с помощью радиомодемов. При использовании mesh-сети модемы служат и передатчиками, и ретрансляторами.

В воздухе дрон формирует цепочку, по которой информация перенаправляется в обход, если какое-либо звено сети выходит из строя. Пока Киев не знает, как справиться с проблемой.

В силовых структурах ранее сообщали РИА Новости, что "белые списки" терминалов Starlink не помогут ВСУ решить проблему верификации, которая завязана на алгоритм в приложениях "Армия+", и "Дельта". По мере приближения к линии боевого соприкосновения терминал сложнее учесть, поэтому у ВСУ отключаются Starlink при боевой работе.