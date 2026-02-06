В России заявили, что "белые списки" Starlink на Украине не работают

У ВСУ до сих пор трудности с верификацией даже после обращения к Маску

"Белые списки" терминалов Starlink, о которых говорил глава минобороны Украины Михаил Федоров, не смогут решить проблему верификации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источник уточнил журналистам, что верификация завязана на алгоритм через приложения "Армия+", и "Дельта". Туда вносятся серийные номера комплекта (KIT), либо UTID терминала Starlink – его уникальный идентификатор .

Чем ближе терминал к ЛБС, тем сложнее его учесть. Поэтому у противника отключается Starlink при боевой работе. В первую очередь это касается экипажей БПЛА, подразделений связи и позиций на передовой, для которых эта проблема критична.

Накануне силовые структуры сообщали, что терминалы Starlink отключаются на позициях ВСУ, которые таким образом остаются без связи. 1 февраля Федоров заявил, что на Украине будут введены ограничения для неавторизованных терминалов.

До этого глава МИД Польши Радислав Сикорский призвал Илона Маска помешать "использованию Starlink русскими", заявив, что тот "зарабатывает на военных". В ответ Маск обозвал того "слюнявым идиотом", добавив, что эти терминалы – основа системы связи для ВСУ.

Слова Сикорского ранее комментировал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.