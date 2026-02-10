Полковник предрек ВСУ катастрофу после отключения от Starlink

"Режим молчания": ВСУ предрекли катастрофу после отключения от Starlink
Фото: commons.wikimedia.org
Противник "ослепнет" и лишится координации на поле боя

Украинская разведка окажется в дезориентации после потери доступа к системе Starlink, а управление ВСУ будет нарушено. Такого мнения придерживается военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ситуация сыграет на руку российским войскам. Отключение этой спутниковой системы на территории Украины, отмечает спикер, "ослепит ВСУ". В особенности пострадает координация установок наподобие реактивной системы залпового огня HIMARS и ракетных систем Storm Shadow.

Фактически, отмечает Матвийчук, уничтожение спутников, их заглушка и отключение от эксплуатации введет "режим молчания" и неуправляемости в рядах ВСУ.

После этого, прогнозирует спикер, на поле боя сложится хаос, который позволит российским войскам выполнить поставленные задачи.

По информации российских силовых структур, в Днепропетровской области после отключения Starlink пропал взвод элитного полка ВСУ "Скала".

Ранее советник главы минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что ВС России продолжают бить по целям ВСУ даже в условиях блокировки Starlink – используются mesh-сети. При этом Бескрестнов признается, что Киеву стоило озаботиться этим вопросом еще несколькими месяцами ранее.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Это конец": в США сделали зловещее заявление о договоре с Россией

В Белом доме была допущена роковая ошибка

"Вошла бы в Европу". Рассекречен интригующий план Запада на Россию

События могли развиваться по совсем иному сценарию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей