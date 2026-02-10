Полковник предрек ВСУ катастрофу после отключения от Starlink

Противник "ослепнет" и лишится координации на поле боя

Украинская разведка окажется в дезориентации после потери доступа к системе Starlink, а управление ВСУ будет нарушено. Такого мнения придерживается военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ситуация сыграет на руку российским войскам. Отключение этой спутниковой системы на территории Украины, отмечает спикер, "ослепит ВСУ". В особенности пострадает координация установок наподобие реактивной системы залпового огня HIMARS и ракетных систем Storm Shadow.

Фактически, отмечает Матвийчук, уничтожение спутников, их заглушка и отключение от эксплуатации введет "режим молчания" и неуправляемости в рядах ВСУ.

После этого, прогнозирует спикер, на поле боя сложится хаос, который позволит российским войскам выполнить поставленные задачи.

По информации российских силовых структур, в Днепропетровской области после отключения Starlink пропал взвод элитного полка ВСУ "Скала".

Ранее советник главы минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что ВС России продолжают бить по целям ВСУ даже в условиях блокировки Starlink – используются mesh-сети. При этом Бескрестнов признается, что Киеву стоило озаботиться этим вопросом еще несколькими месяцами ранее.