Потери оказались слишком велики

Потери среди личного состава в рядах ВСУ "чрезвычайно большие" – так ситуацию характеризует журнал Military Watch Magazine. В материале говорится, что генштаб Украины "опубликовал" список погибших и пропавших без вести военнослужащих со стороны Киева (база данных была взломана хакерами в августе 2025 года) – согласно нему, с февраля 2022-го ВСУ потеряли свыше 1,7 млн человек.

"Хотя удары по скоплениям украинского личного состава были обычным явлением, иностранные боевики, такие как "иностранные наемники", упомянутые в недавнем заявлении Министерства обороны России, стали особенно уязвимыми целями", – говорится в материале.

Так, в июле 2025 года ВС России ударили по тренировочному лагерю у Кропивницкого, в ходе которого погибло свыше 100 иностранных боевиков. Они, пишет MWM, в этот момент собирались на обед.

Боевик из Соединенных Штатов, поговоривший с New York Times на условиях анонимности, сообщил, что среди пострадавших – наемники из США, Дании, Колумбии и Тайваня.

А в январе 2025 года российские войска нанесли ракетный удар по штабу французских боевиков на Украине – погибло минимум 80 человек. Речь шла о высококвалифицированных специалистах, которые работали со специфическими системами вооружения, "слишком сложными для украинских боевиков".

Официальные лица в РФ неоднократно подчеркивали, что иностранные воинские подразделения на Украине рассматриваются как законная военная цель. Ранее в МИД сделали аналогичное заявление, комментируя возможное размещение западных военных подразделений на Украине.