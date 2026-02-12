Курс рубля
Аэродром "Школьный" под Одессой, по которому ударили в ночь на 12 февраля, используется ВСУ для подскока своих самолетов. Здесь же, вероятно, размещаются склады с боеприпасами, указывает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По "Школьному", напоминает эксперт, уже неоднократно наносились удары. Нельзя исключать, что тут размещены такие истребители, как F-16 или Mirage, а также БПЛА, запускаемые в сторону России.
Украинские военные аэродромы – советское наследие, которое отличается высоким качеством из-за бетонных покрытий, множества укрытий и иных элементов. Поэтому ВС России постоянно атакуют их – иногда даже с помощью гиперзвука.
Дандыкин допускает, что там же базируются и зарубежные специалисты, если присутствует иностранная техника. Хотя эксперт сомневается, что в результате атаки могли быть поражены истребители – в МО РФ о таком бы проинформировали.
Согласно ряду данных, по территории аэродрома было нанесено минимум десять ударов. В этот момент на объекте велась подготовка к запуску дальнобойных БПЛА, которые ВСУ собирались запустит в сторону России.
Противник продолжает попытки навредить России
Ситуация подошла к переломному моменту